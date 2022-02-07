07 февраля 2022, 17:45
Туроператоры предупредили россиян о подорожании путевок в Турцию на 25-50%
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отдых в Турции подорожает на 25-50% по сравнению с текущей стоимостью путевок в эту страну
Фото: poslednie-news.ru
Российские туроператоры сообщили о возможном подорожании путевок в Турцию к началу лета.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отдых в Турции подорожает на 25-50% по сравнению с текущей стоимостью путевок в эту страну.
На данный момент цены в рублях уже выросли на 20-25% по сравнению с прошлым годом из-за ослабления российской валюты к евро.
Участник рынка рекомендуют туристам купить туры до апреля, так как перед началом летнего сезона цены вырастут на 25-50%.
Уже сейчас по акции раннего бронирования стоимость тура с заселением в трехзвездочные отели начинается от 60 тысяч рублей с учетом скидки. В стоимость входят перелет, проживание, питание, страховка и трансфер.