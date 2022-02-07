07 февраля 2022, 17:28
Российские спортсмены впервые завоевали медаль в прыжках с трамплина
Российские спортсмены впервые за несколько десятилетий выиграли олимпийскую медаль в прыжках с трамплина. Ирма Махини, Данила Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов завоевали серебро в командном турнире
Фото: Олимпийский комитет России
Российские спортсмены впервые за несколько десятилетий выиграли олимпийскую медаль в прыжках с трамплина. Ирма Махини, Данила Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов завоевали серебро в командном турнире.
Олимпийскими чемпионами в командном турнире по прыжкам с трамплина стали «летающие лыжники» из Словении. Бронзу завоевали канадские спортсмены.
Отметим, что российские лыжники выиграли медаль в данном виде спорта впервые с 1968 года. Тогда советский лыжник завоевал золотую медаль в прыжках с трамплина на Играх в Гренобле.
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