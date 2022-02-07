Фигурант дела о взрыве здания ФСБ в игре Minecraft рассказал об угрозах и давлении со стороны силовиков
В суде Канска фигурант дела о подготовке взрыва здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft Никита Уваров в своем последнем слове заявил об угрозах со стороны силовиков, применении к нему физической силы и давлении в СИЗО
В суде Канска фигурант дела о подготовке взрыва здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft Никита Уваров в своем последнем слове заявил об угрозах со стороны силовиков, применении к нему физической силы и давлении в СИЗО.
Никита Уваров заявил суду, что после его задержания силовики давили на его мать и заявляли, что ей не хватит денег на платного адвоката. «Они надеялись, что я не выдержу, постоянно приходили ко мне в СИЗО, говорили, что хотят мне помочь», - рассказал подросток.
Уваров также сообщил, что представители следствия специально не давали разрешения на звонки и свидание с мамой, но к счастью, апелляционный суд освободил его из-под стражи и перевел под домашний арест.
Обвиняемый также заявил, что никакой он не террорист и попросил суд дать ему возможность доучиться и получить образование, также дать возможность уехать, чтобы «никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать».
Приговоры подросткам суд вынесет не раньше 10 февраля. Гособвинение ранее запросило для Никиты Уварова 9 лет лишения свободы, а его двум приятелям - по 6,5 лет лишения свободы.
Никита Уваров с друзьями был задержан во время расклеивания листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого осудили якобы за поджог офиса «Единой России». В изъятых у них телефонах силовики обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали, что хотят взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Подростков обвинили в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».