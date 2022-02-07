Жители башкирских городов пожаловались на ядовитые выбросы с завода «Газпром Нефтехим Салават»
Жители башкирских городов Салават, Стерлитамак и Ишимбай почти месяц жалуются на смог и едкий запах из-за выбросов с предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». С конца января в диспетчерские службы поступило более 250 жалоб
Жители башкирских городов Салават, Стерлитамак и Ишимбай почти месяц жалуются на смог и едкий запах из-за выбросов с предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». С конца января в диспетчерские службы поступило более 250 жалоб от местных жителей.
На основании жалоб граждан Росприроднадзор поручил Южно-Уральскому управлению совместно с органами прокуратуры проверить предприятие «Газпрома», а также провести проверку в отношении и другого возможного нарушителя — ООО «Промводоканал».
Специалисты Министерства экологии региона взяли пробы воздуха и выявили в них превышение ПДК в 2-3 раза по бензолу, этилбензолу, п-ксилолу, толуолу и о-ксилолу. Эти вещества являются очень токсичными и при длительном контакте могут вызывать проблемы со здоровьем.
В ведомстве также сообщили, что именно «объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики» являются источниками загрязнения, сообщает телеграм-канал Readovka.
Башкирские активисты из-за равнодушия местных властей подготовили обращение на имя вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует вопросы экологии), в котором потребовали расследовать жалобы на загазованность и проверить объекты ООО «Газпром нефтехим Салават» на законность ввода в эксплуатацию без разрешения на выбросы.
Между тем. и.о. начальника отдела Роспотребнадзора по Башкирии Ринат Амиров заявил, что причиной загрязнения воздуха стали вовсе не выбросы с нефтехимического завода, а «выхлопы» от автомобилей. Чиновник заявил, что поскольку заводы убрать невозможно, то местные жители могли бы чередовать свои выезды на личном транспорте.
При этом г-н Амиров заявил, что города Салават и Стерлитамак не включены в федеральный проект «Чистый воздух», хотя оба города находятся в списке проекта с июля 2021 года. Проект подразумевает выделение 500 млрд рублей на очистку воздуха в городах.