В правительстве проходят совещания по вопросу готовности к новым санкциям против РФ
Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по вопросу готовности российской экономики к новым финансовым санкциям, которые США и Евросоюз планируют ввести в случае нападения РФ на Украину
Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по вопросу готовности российской экономики к новым финансовым санкциям, которые США и Евросоюз планируют ввести в случае нападения РФ на Украину.
В ходе совещания государственные компании «Аэрофлот», «Почта России», «Российские железные дороги», Сбербанк и другие отчитались по итогам проведенных стресс-тестов.
По данным издания The Bell, в ходе проведенных «учений» моделировалось отключение российских банков от системы SWIFT, отказ от импортного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования в случае запрета поставок.
В частности Сбербанк провел учения по отключению от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.
Источники издания сообщили, что участники совещания у вице-премьера Белоусова отчитывались о стресс-тестах довольно бодро, однако в кулуарах заявили, что ситуация с новыми санкциями катастрофическая.