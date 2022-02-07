07 февраля 2022, 14:59
В Ярославской области депутата-единоросса обвинили в создании лаборатории по производству мефедрона
В Ярославской области 28-летнего сельского депутата от «Единой России» Александра Бортникова (кстати полный тезка главы ФСБ России) обвинили в незаконном производстве наркотиков
Фото: Readovka
В Ярославской области 28-летнего сельского депутата от «Единой России» Александра Бортникова (кстати полный тезка главы ФСБ России) обвинили в незаконном производстве наркотиков. В настоящее время депутат находится под арестом.
По данным портала 76.ru, следствие подозревает единоросса Бортникова в организации вместе с сообщниками лаборатории по производству мефедрона.
Также сообщает, что Александр Бортников приходится сыном бизнесмену Игорю Бортников, который владеет журналом «Элитный квартал», агентством по недвижимости и является основателем благотворительного фонда помощи животным «Жизнь дана на добрые дела».
Бортников-младший является депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения и состоит в партии«Единая Россия».