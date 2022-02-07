Математик Алексей Савватеев призвал власти остановить деградацию школьного образования
Инициативная группа во главе с математиком и популяризатором науки Алексеем Савватеевым начала сбор подписей под требованием к властям спасти массовую школу
Инициативная группа во главе с математиком и популяризатором науки Алексеем Савватеевым начала сбор подписей под требованием к властям спасти массовую школу.
Сбор подписей проводится на портале Citizen.go, а петиция адресована президенту Владимиру Путину, главе правительства Михаилу Мишустину и другим представителям власти.
Алексей Савватеев считает, что школьное образование в России находится в глубочайшем кризисе, в результате чего в вузы приходят студенты, не знающие самых азов, а работодатели теряют возможность нанять грамотных специалистов. Причем последних вообще не рынке труда почти не осталось.
В петиции отмечается, что высокие баллы выпускников по итогам ЕГЭ ни о чем не говорят, поскольку задания много лет существенно не меняются, а под конкретные варианты школьники готовятся чуть ли не с младших классов. Кроме того, в интернете можно найти множество методичек и разборов по конкретным заданиям.
Авторы петиции требуют от властей решить вопрос с ЕГЭ, остановить закрытие сельских малочисленных школ, а также обсудить целесообразность и риски внедрения цифровых и дистанционных технологий в школе.