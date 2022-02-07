Опубликована новая запись с места похищения Заремы Мусаевой чеченскими силовиками
Телеграм-канал 1ADAT (канал признан экстремистским) опубликовал аудиозапись, сделанную во время похищения чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде жены экс-судьи Сайди Янгулбаева
Телеграм-канал 1ADAT (канал признан экстремистским) опубликовал аудиозапись, сделанную во время похищения чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде жены экс-судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой.
Силовики на этой записи разговаривают на чеченском языке. Если верить переводу с чеченского, то мужчине не дают женщине, страдающей диабетом, взять с собой необходимые лекарства.
В разговоре Зарема Мусаева жалуется, что у нее упал сахар в крови, а также просит мужчине ее не тащить силком. «Тащите ее, даже если она умрет!», — говорят силовики.
Мусаева просит взять инсулин, потому что может умереть, однако чеченские силовики ее не слушают и в ответ проклинают.
Напомним, что сейчас власти Чечни утверждают, что пожилая женщина с диабетом, которой было отказано в лекарствах, якобы напала на одного из полицейских. Зарему Мусаеву обвинили в применении насилия в отношении представителей власти и отправили в СИЗО на два месяца. Первоначально ее задержание в Нижнем Новгороде чеченские власти объясняли тем, что она проходит свидетелем по делу о мошенничестве.