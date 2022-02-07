Сотрудников башкирской «скорой помощи», которые объявили забастовку, уволили с работы
В башкирском Ишимбае уволили трех фельдшеров «скорой помощи» Центральной районной больницы, которые на прошлой неделе объявили итальянскую забастовку из-за повышенной нагрузки и мизерной зарплаты
В башкирском Ишимбае уволили трех фельдшеров «скорой помощи» Центральной районной больницы, которые на прошлой неделе объявили итальянскую забастовку из-за повышенной нагрузки и мизерной зарплаты.
Формальной причиной увольнения фельдшеров стало их отсутствие на работе в выходной день.
Представитель профсоюза медработников «Действие» рассказал порталу Znak.com, что с работы уволили Рамиля Разяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову.
Высогорец и Абдрахманова были уволены за то, что не вышли на работу в свой выходной день. Якобы главврач перед этим направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости. Причем этот приказ был направлен «Почтой России», которая доставляла документ довольно долго. Сам главврач заявил, что за работу почты он «не отвечает».
Фельдшера Рамиля Разяпова уволили из-за работы в машине «скорой помощи» без дефибриллятора. Медик отметил, что выезжал на смену с портативным дефибриллятором, поскольку стационарный прибор заряжался в процедурном кабинете.
Профсоюз «Действие» направил в башкирскую прокуратуру жалобу на действия руководства ЦРБ Ишимбая. Также уволенные сотрудники намерены обращаться в суд.
Напомним, что на прошлой неделе 45 сотрудников «скорой помощи» объявили о начале итальянской забастовки. Медики заявили, что им «надоело терпеть тяжелейшие условия труда и недостойную, унизительно низкую зарплату».
Авторы обращения рассказывают, что в больнице вместо десяти бригад «скорой помощи» на линию выходит не более пяти. При этом зарплату сотрудникам урезали. Оклад у фельдшеров выездных бригад сейчас составляет 14,5 тысяч рублей, у водителей — 5,7 тысяч рублей.