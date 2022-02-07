Мэр Шелехова проехал по городу и «ужаснулся» огромному количеству алкомаркетов
Глава города Шелехов Иркутской области Сергей Липин обратился к местным мужчинам с призывом отказаться от употребления алкоголя. Чиновник отметил, что «мужики вымирают в прямом смысле, как мухи, в самом расцвете сил»
Глава города Шелехов Иркутской области Сергей Липин обратился к местным мужчинам с призывом отказаться от употребления алкоголя. Чиновник отметил, что «мужики вымирают в прямом смысле, как мухи, в самом расцвете сил».
Сергей Липин сообщил, что недавно проехал «по нашему любимому городу», после чего ему стало стыдно и страшно от того количества «алкомаркетов красного цвета», которые в последнее время стали открываться во всех уголках города.
«Бороться с ними законно, к сожалению, невозможно: спрос, как известно, порождает предложение. Мне стало страшно за наш город, за нашу страну, за наше будущее», — заявил мэр.
Чиновник отметил, что не собирается заниматься воспитанием мужчин из Шелехова, но хотел бы напомнить им, что больше половины причин смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания, вызванные злоупотреблением алкоголем, сидячим образом жизни и лишним весом.
Мэр Шелехова призвал горожан бросать пить и заниматься спортом.