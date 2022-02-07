В России за прошлый год зафиксировали рекордное количество загрязнений воздуха
В России в прошлом году было зарегистрировано рекордное за последние 17 лет количество случаев загрязнения воздуха. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета
В России в прошлом году было зарегистрировано рекордное за последние 17 лет количество случаев загрязнения воздуха. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета.
Так, в 2021 году количество официально зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%. В сумме за минувший год в России было отмечено 406 таких инцидентов.
С 2011 года количество загрязнений воздуха выросло в шесть раз, сообщает ТАСС.
Самые крупные выбросы вредных веществ в атмосферу фиксировались в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях, а также в республике Бурятия.
В Росприроднадзоре исследование FinExpertiza о масштабных загрязнениях воздуха в России пока не прокомментировали.