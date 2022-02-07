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Общество
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07 февраля 2022, 10:57

В ростовском селе установили монитор с изображением пламени вместо Вечного огня

В селе Приморка Ростовской области на памятнике героям Великой Отечественной войны вместо настоящего Вечного огня установили монитор с изображением пламени

В ростовском селе установили монитор с изображением пламени вместо Вечного огня
Фото: nashzernograd.ru

В селе Приморка Ростовской области на памятнике героям Великой Отечественной войны вместо настоящего Вечного огня установили монитор с изображением пламени. Об этом первым сообщил житель села Алексей Максимук, который опубликовал соответствующее видео в сообществе «Ростов главный».

В администрации Приморского сельского поселения порталу Zmak.com подтвердили информацию об установки записи вечного огня вместо настоящего. Чиновники заявили также, что в селе в принципе никогда не было Вечного огня, так как подводить к нему газ и оплачивать его слишком дорого.

«Газа нет, но вы держитесь», — прокомментировали находчивость местных чиновников жители Приморки. Граждане также шутят, что на 9 мая администрация может заменить традиционный салют в честь победы в ВОВ салютом в видеозаписи.

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