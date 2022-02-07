07 февраля 2022, 08:50
Канадские хоккеистки отказались играть с россиянками до предоставления соперницами тестов на COVID-19
На Олимпиаде в Пекине отложили проведение матча группового этапа женского хоккейного турнира между Канадой и Россией. Канадки отказались выходить на лед, потребовав от соперниц ПЦР-тесты на коронавирус
Фото: РИА Новости
На Олимпиаде в Пекине отложили проведение матча группового этапа женского хоккейного турнира между Канадой и Россией. Канадки отказались выходить на лед, потребовав от соперниц ПЦР-тесты на коронавирус.
Хоккейный матч должен был начаться в 07:10 по московскому времени, однако канадские спортсменки отказались от участия в матче, сообщает ТАСС.
Будет ли засчитано сборной Канады техническое поражение за отказ выходить на лед, не уточняется.
Женская сборная России по хоккею провела уже два матча. Наши спортсменки обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2 и проиграли США со счетом 0:5.
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