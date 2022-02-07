«Общероссийское офицерское собрание» потребовало отставки Владимира Путина
Генерал-полковник в отставке и председатель «Общероссийского офицерского собрания» Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной. Он также обвинил в подготовке этой войны именно российские власти
Генерал-полковник в отставке и председатель «Общероссийского офицерского собрания» Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной. Он также обвинил в подготовке этой войны именно российские власти.
В своем обращении к президенту Владимиру Путину и российским гражданам генерал-полковник заявил, что ранее Россия и СССР вели только «вынужденные (справедливые) войны», потому что иного выхода не оставалось. В настоящее же время внешние угрозы не являются настолько критическими, чтобы начинать военные действия.
По мнению Леонида Ивашова, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону, а нагнетаемая вокруг страны ситуация носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в России.
По мнению Ивашова, российские власти провоцируют «напряженность на грани войны», чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. При этом применение силы против Украины «поставит под вопрос существование самой России как государства» и навсегда превратит нашу страну в изгоя мирового сообщества.
От имени офицеров России Леонид Ивашов потребовал, чтобы Владимир Путин отказался «от преступной политики провоцирования войны» и ушел в отставку.