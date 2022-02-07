Депутаты предложили разрешить россиянам любые способы самообороны
Согласно действующей правоприменительной практике, россияне получают тюремные сроки за попытки защитить себя и других людей от злоумышленников
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который даст российским гражданам право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы для жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Согласно действующей правоприменительной практике, россияне получают тюремные сроки за попытки защитить себя и других людей от злоумышленников.
Документ предлагает предоставить гражданам право любыми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения. В этой связи парламентарии предлагают закрепить в уголовном законодательстве формулу «Мой дом — моя крепость», сообщают «Известия».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ситуации, когда человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства для защиты, но сам становился фигурантом уголовного дела, недопустимы.
Отметим, что в России сложилась такая практика, что жертва несет большую ответственность, чем злоумышленники. Авторы инициативы настаивают на том, чтобы с жертвы снималась вся ответственность за превышение самообороны, если нападение произошло в его жилище.