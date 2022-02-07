07 февраля 2022, 08:17
Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Играх в Пекине
Россияне обеспечили себе досрочную победу в командном турнире еще после выступления танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапа в произвольной программе
Фото: РИА Новости
Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Россияне обеспечили себе досрочную победу в командном турнире еще после выступления танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапа в произвольной программе. По итогам выступления они заняли второе место и принесли команде девять очков, сделав отрыв россиян недосягаемым.
Завершали командный турнир выступления одиночниц. Россиянка Камила Валиева выиграла произвольную программу, хотя и допустила падение во время исполнения четверного тулупа.
Олимпийскими чемпионами по итогам всех выступлений стали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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