В Новосибирске свернули «политическое» голосование по выбору новогоднего талисмана
Мэрия Новосибирска досрочно прекратила электронное голосование по выбору новогоднего талисмана города. Выборы остановили из-за того, что «кандидат от оппозиции» орангутан Бату побеждал «провластную» медведицу Шилку
Мэрия Новосибирска досрочно прекратила электронное голосование по выбору новогоднего талисмана города. Выборы остановили из-за того, что «кандидат от оппозиции» орангутан Бату побеждал «провластную» медведицу Шилку, хотя за нее даже пытались вбрасывать голоса.
Оппозиционный депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко, ранее поддержавший кандидатуру орангутана, написал в Twitter, что Бату стал набирать больше голосов, чем Шилка. Именно по этой причине власти свернули голосование.
По уточненным данным, прекратить голосование якобы попросили в местном зоопарке. Там заявили, что выборы новогоднего талисмана превратились в «фарс с политическим окрасом».
Ранее «Тайга.инфо» сообщала, что в мэрию Новосибирска поступила «настоятельная просьба» из аппарата полпреда президента в Сибирском ФО «не допустить орангутана до победы», потому что оппозиция не должна побеждать даже в таких выборах.