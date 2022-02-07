В Петербурге учительницу гимназии уволили за чтение стихов репрессированных поэтов
В Санкт-Петербурге учительницу гимназии №168 уволили с работы за чтение старшеклассникам стихов репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса
В Санкт-Петербурге учительницу гимназии №168 уволили с работы за чтение старшеклассникам стихов репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.
Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что в декабре ее вызвали к директору, который отчитал ее и заставил написать заявление об уходе по собственному желанию.
Директору учебного заведения Светлане Лебедевой не понравилось, что педагог познакомила школьников с творчеством Введенского и Хармса, которых она считает «врагами народа» и «пособниками фашистов», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Директор заявила также, что эти поэты в свое время были «заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления», а их стихи следует обсуждать только «на ваших богемных кухнях».
Педагогу заявили, что или она уйдет из гимназии добровольно, или ее уволят с формулировкой «в связи с утратой доверия».
«Новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям», - прокомментировала ситуацию Серафима Сапрыкина.