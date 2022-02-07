В полиции Москвы обнаружили сотрудника-трансгендера
Дознавательница Мария родом из города Прохладный служила в звании майора, а в январе 2022 года она получила новый паспорт на имя Александр
В московской полиции обнаружили сотрудника-трансгендера. Полицейский в возрасте 35 лет из женщины стал мужчиной.
Baza сообщает, что дознавательница Мария родом из города Прохладный служила в звании майора, а в январе 2022 года она получила новый паспорт на имя Александр.
Документы и рапорт были представлены руководству, которое 1 февраля издало приказ о смене имени в служебных документах. Правда поработал Александр в МВД недолго - спустя некоторое время его уволили. При этом коллеги говорят, что это был лучший дознаватель отдела.
Кроме того, портал Znak.com сообщает о 30-летнем Александре Чумакове, который уволился из ФСБ после 12 лет службы. Бывший чекист стал женщиной и работает визажистом под именем Катерина Майер.
Александр Чумаков рассказал, что в спецслужбах много «таких, как он», а также гомосексуалистов и лесбиянок.