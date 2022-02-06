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06 февраля 2022, 20:21

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по могулу на зимних Олимпийских играх в Пекине. Анастасия Смирнова набрала 77,72 очка

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле
Фото: twitter.com/championat

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по могулу на зимних Олимпийских играх в Пекине. 

Анастасия Смирнова набрала 77,72 очка.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала австралийская лыжница Джакара Энтони (83,09 балла), а серебро завоевала  американка Джейлин Кауф (80,28 балла). 

Бронза Анастасии Смирновой стала пятой медалью сборной России. В активе олимпийской команды одно золото, два серебра и две бронзы.

Теги: олимпиада-2022
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