06 февраля 2022, 20:21
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по могулу на зимних Олимпийских играх в Пекине. Анастасия Смирнова набрала 77,72 очка
Фото: twitter.com/championat
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по могулу на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Анастасия Смирнова набрала 77,72 очка.
Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала австралийская лыжница Джакара Энтони (83,09 балла), а серебро завоевала американка Джейлин Кауф (80,28 балла).
Бронза Анастасии Смирновой стала пятой медалью сборной России. В активе олимпийской команды одно золото, два серебра и две бронзы.
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