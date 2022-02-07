07 февраля 2022, 01:01
В России для детей младше 6 лет разработают интраназальную вакцину
Глава центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил, что специалисты уже проводят клинические испытания назальной формы вакцины. Исследование продлится около трех месяцев
Фото: ivbg.ru
В России детей младше шести лет планируется прививать от коронавируса интраназальными препаратами.
Глава центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил, что специалисты уже проводят клинические испытания назальной формы вакцины. Исследование продлится около трех месяцев.
При этом для детей в возрасте от 6 до 11 лет предусмотрена двухкомпонентная вакцина, но концентрация в них снижена в пять или 10 раз по сравнению со «взрослым» вариантом препарата.
Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет была разработана вакцина «Спутник М». Прививочная кампания среди подростков уже стартовала.