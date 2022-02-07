В России цены на одежду и обувь в 2022 году вырастут на 50%
В России цены на одежду и обувь до конца текущего года повысятся на 50% по сравнению с 2020 годом. Основными причинами роста цен аналитики называют пандемию коронавируса и подорожание энергоносителей
В России цены на одежду и обувь до конца текущего года повысятся на 50% по сравнению с 2020 годом. Основными причинами роста цен аналитики называют пандемию коронавируса и подорожание энергоносителей.
Глава Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила, что в этом году на ценообразование будут влиять те же факторы, что и в прошлом году. В первую очередь это мировой рост цен на все виды топлива и подорожание стоимости международных перевозок в связи с антиковидными ограничениями, сообщает издание «Русская планета».
В 2021 году наибольший рост цен наблюдался в премиальном отраслевом сегменте. Там цены выросло на 30%. В масс-маркете подорожание составило 10-15%, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, в 2022 году рост цен на одежду и обувь продолжится из-за волатильности рубля и нестабильной международной обстановки.