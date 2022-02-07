В России из-за антиковидных ограничений ожидается рост запущенных случаев онкологии
В России может значительно вырасти количество запущенных онкологических заболеваний поскольку практически полностью приостановлены диспансеризация и онкоскрининги
В России может значительно вырасти количество запущенных онкологических заболеваний и летальность среди таких пациентов. Проблема связана с тем, что из-за пандемии коронавируса фактически полностью приостановлены диспансеризация и онкоскрининги.
Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил РБК, что основным условием для успешного излечения рака является ранее выявление заболевания.
Специалист отметил, что в 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, однако ухудшение статистики ожидается за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы в 2020 году из-за жестких ограничений.
Согласно данным Росстата, за восемь месяцев 2021 года смертность от онкологических заболеваний сократилась до 191,3 случая на 100 тысяч населения. В 2020 году этот показатель составил 199 случаев на 100 тысяч населения.