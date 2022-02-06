06 февраля 2022, 14:42
Лыжник Александр Большунов принес сборной России первое олимпийское золото
Лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне. Причем по ходу гонки атлет упал, однако это не помешало ему стать олимпийским чемпионом
Фото: sport24.ru
Российские спортсмены завоевали первое золото на зимней Олимпиаде в Пекине.
Лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне. Причем по ходу гонки атлет упал, однако это не помешало ему стать олимпийским чемпионом.
Второе место в скиатлоне занял россиянин Денис Спицов. Бронзу завоевал финский лыжник Ийво Нисканен.
Лыжница Наталья Непряева ранее завоевала серебряную медаль в женском скиатлоне.
Еще одну медаль в копилку сборной России, которая из-за санкций выступает под нейтральным флагом, принесли биатлонисты. Команда в составе Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой завоевала бронзу в смешанной эстафете.
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