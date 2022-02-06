06 февраля 2022, 11:19
В Подмосковье пропал бывший замминистра юстиции. Чиновник мог утонуть на квадроцикле
В Московской области пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. По предварительным данным, чиновник уехал на квадроцикле в поле в Одинцово, после чего перестал выходить на связь
Фото: Znak.com
В Московской области пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. По предварительным данным, чиновник уехал на квадроцикле в поле в Одинцово, после чего перестал выходить на связь.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что обнаружили следы от колес и разлом льда на реке возле села Козицино. Позже в реке был обнаружен квадроцикл.
К настоящему времени водолазы выполнили четыре погружения, однако тело бывшего чиновника пока не нашли, сообщает РИА Новости.
Владимир Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России в 1998–2004 годах. С 2004 по 2006 гг. он занимал должность был замминистра юстиции.