Защитники Троицкого леса пожаловались президенту на мэра Москвы
Защитники Троицкого леса, что в районе Новая Москва, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину по поводу «варварского уничтожения» краснокнижных деревьев ради строительства школы
Защитники Троицкого леса, что в районе Новая Москва, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину по поводу «варварского уничтожения» краснокнижных деревьев ради строительства школы.
Активисты записали обращение к главе государства на фоне срубленных деревьев с целью показать, что застройщик уничтожает вовсе не кустарники, как он сам заявляет.
Защитники леса пожаловались президенту не только на застройщика «мегашколы», но и на Департамент природных ресурсов Москвы.
Активистов поддержал депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, который намерен направить запрос мэру Москвы Сергею Собянину с требованием остановить вырубку леса, сообщает телеграм-канал Readovka.
Отметим, что защитники леса в Новой Москве уже несколько недель пытаются помешать дальнейшей вырубке редких деревьев ради строительства школы. ,Сотрудники охранники и представители застройщика применяют к активистам силу, а правоохранительные органы на это никак не реагируют.