В Новосибирске выборы новогоднего талисмана превратились в политическое противостояние
Первоначально лидером голосования был орангутан Бату, которого поддержали оппозиционные политики, но затем администрация организовала вброс голосов за своего фаворита - белую медведицу Шилку
В Новосибирске выборы талисмана «Новогодней столицы России 2022» превратились в политическое противостояние.
Первоначально лидером голосования был орангутан Бату, которого поддержали оппозиционные политики, но затем администрация организовала вброс голосов за своего фаворита - белую медведицу Шилку. По данным на утро 5 февраля, «кандидат от оппозиции» снова вышел в лидеры.
«По итогам дня лидирует Бату, единый кандидат от оппозиции, обходя административного кандидата более чем на 17%. Спасибо всем, кто поддержал!» — написал в Twitter оппозиционный депутат городского совета Сергей Бойко. За Бату проголосовали 43%.
Голосование закончится 7 февраля.
По данным портала «Тайга.Инфо», с самого начала фаворитами голосования были орангутан Бату и манул Айша. При этом Бату вышел в лидеры после того, как его поддержали независимые депутаты Сергей Бойко и Игорь Украинцев.
Однако внезапно народных фаворитов опередила белая медведица Шилка, которая находилась в аутсайдерах голосования. Буквально за одну ночь она набрала более тысячи голосов. Новосибирские СМИ пишут, что в голосование вмешалась администрация президента. Источники говорят, что аппарат полпреда президента в Сибирском ФО «настоятельно попросил» местных чиновников, чтобы «оппозиционер» Бату выборы не выиграл и не стал новогодним талисманом.