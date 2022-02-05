Роскомнадзор введет экономические санкции против YouTube из-за блокировки каналов госСМИ
Роскомнадзор рассматривает возможность введения экономических санкций в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских государственных СМИ
Роскомнадзор рассматривает возможность введения экономических санкций в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских государственных СМИ, в том числе RT auf Sendung (проект Russia Today был заблокирован в день запуска).
По экономическими санкциями против YouTube подразумеваются запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей, а также денежных переводов, сообщает РБК.
Напомним, что власти Германии запретили вещание RT DE на территории страны из-за отсутствия лицензии. В сентябре прошлого года администрация YouTube заблокировала два канала RT DE за нарушение правил работы, а именно за распространение фейк-ньюс.
RT DE попытался открыть свой канал на YouTube под названием RT auf Sendung, но его заблокировали в день запуска.
В качестве ответной меры российские власти закрыли корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве и аннулировали аккредитации журналистов издания.