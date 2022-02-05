05 февраля 2022, 09:11
В Подмосковье на Горьковском шоссе самосвал обрушил надземный переход
В Московской области на Горьковском шоссе рано утром в субботу самосвал обрушил поднятым кузовом надземный пешеходный переход. Сейчас движение транспорта по шоссе перекрыто в оба направления
Фото: Сайт ГУ МЧС по Московской области
В Московской области на Горьковском шоссе рано утром в субботу самосвал обрушил поднятым кузовом надземный пешеходный переход. Сейчас движение транспорта по шоссе перекрыто в оба направления.
В ГУ МЧС по области сообщили, что во время движения у грузового автомобиля самопроизвольно поднялся самосвальный кузов. При проезде под надземным пешеходным переходом кузов обрушил его.
Дорожные службы убирают с дороги обломки моста. Движение транспорта по Горьковскому шоссе затруднено. Водителям рекомендовали объезжать место аварии по дублеру.
На месте происшествия работают 48 единиц техники и 23 человека.