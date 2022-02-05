05 февраля 2022, 01:02
Власти Австрии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса
В Австрии вакцинация от коронавируса стала обязательной для взрослого населения. Соответствующий закон 4 февраля подписал президент страны Александр Ван дер Беллен
Фото: koronavirus.center
В Австрии вакцинация от коронавируса стала обязательной для взрослого населения. Соответствующий закон 4 февраля подписал президент страны Александр Ван дер Беллен.
Согласно этому документу, с 15 марта все взрослые граждане страны, не имеющие сертификата о вакцинации от COVID-19 или официально оформленного медотвода, будут оштрафованы на 600 евро. При повторном нарушении штраф увеличивается до 3600 евро, сообщает CNN.
Исключение власти сделали для беременных женщин, а также лиц, чьему здоровью прививка от коронавируса может нанести серьезный вред.
Отметим, что Австрия стала первой страной Евросоюза, где вакцинация против COVID-19 стала обязательной. В настоящее время в стране привито 72,7%.