«Комитет против пыток» потребовал от СКР проверить слова главы Чечни в адрес СМИ и правозащитников
Правозащитники назвали недопустимой риторику государственных служащих, связанную с запугиванием, призывами к применению насилия к гражданам и привлечению к уголовной ответственности
Правозащитная организация «Комитет против пыток» направила обращения к главе Генпрокуратуры Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить и дать правовую оценку высказываниям главы Чечни Рамзана Кадырова и других региональных чиновников.
Правозащитники назвали недопустимой риторику государственных служащих, связанную с запугиванием, призывами к применению насилия к гражданам, привлечению к уголовной ответственности, а также прекращению деятельности правозащитных организаций и СМИ.
В заявлении организации также говорится, что слова Рамзана Кадырова в адрес правозащитника Игоря Каляпина и журналистки «Новой газета» Елены Милашиной «могут привести к трагическим последствиям» для конкретных людей и всего российского общества. Напомним, что глава Чечни назвал Каляпина и Милашину террористами.
В «Комитете против пыток» считают, что слова Кадырова в адрес СМИ и правозащитников могут послужить призывом к противоправным действиям.