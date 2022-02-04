04 февраля 2022, 20:36
Евросоюз подготовил санкции против Владимира Путина и близких к нему олигархов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила изданию Handelsblatt, что новые санкции включают закрытие доступа к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, в том числе касающегося высокотехнологичных товаров
Фото: vlad-dolohov.livejournal.com
Евросоюз подготовил пакет «всеобъемлющих» финансовых и экономических санкций против России, которые будут введены в случае вторжения в Украину.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила изданию Handelsblatt, что новые санкции включают закрытие доступа к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, в том числе касающегося высокотехнологичных товаров.
Кроме того, в пакет санкций входят меры по газопроводу «Северный поток - 2». В ЕК заявили, что от решения России относительно Украины зависит, будет ли этот газопровод вообще введен в эксплуатацию.
Г-жа фон дер Ляйен не исключила и экономических санкций в отношении президента России Владимира Путина, близких к нему чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов.