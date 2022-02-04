Прокуратура запросила реальные сроки для подростков по делу о подготовке взрыва здания ФСБ в игре Minecraft
Прокуратура Красноярского края запросила реальные сроки лишения свободы для подростков из Канска, которых обвиняют в намерении взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft
Прокуратура Красноярского края запросила реальные сроки лишения свободы для подростков из Канска, которых обвиняют в намерении взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
Гособвинитель запросил для Никиты Уварова 9 лет лишения свободы, а для его друзей - 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии, сообщает «Новая газета».
Никита Уваров и его приятели были задержаны в ноябре 2020 года, когда расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в поджоге офиса «Единой России».
В изъятых у подростков телефонах силовики обнаружили переписку, в которой дети обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.
По версии следствия, обвиняемые проходили обучение для подготовки теракта «с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства <…>, а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников».
Позже Следственный комитет прекратил дело об организации террористического сообщества в отношении молодых людей, однако оставил в силе обвинение о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.