04 февраля 2022, 12:43
Генпрокуратура выявила наценки на продукты питания в 295%
Генпрокуратура опубликовала отчет о проверке цен на продукты питания в России. По итогам проверочных мероприятий было выявлено более полутора тысяч нарушений, к ответственности привлекли 600 должностных лиц
Фото: m.123ru.net
Генпрокуратура опубликовала отчет о проверке цен на продукты питания в России. По итогам проверочных мероприятий было выявлено более полутора тысяч нарушений, к ответственности привлекли 600 должностных лиц.
В рамках мероприятий по сдерживанию цен на продукты прокуроры объявили две тысячи предостережений торговым организациям в Подмосковье, Архангельской области, Башкирии, Карелии и других регионах. В ведомстве отметили, что в некоторых случаях наценка на продукты питания составляла 295%.
В Москве, например, был выявлен факт продажи сахара по 81 рублю за килограмм вместо лимитированных 46 рублей. В Калужской области выявлено завышение цен на молочную продукцию и муку, а в Якутии - на крупы и яйца.