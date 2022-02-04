Меню
Экономика
Это наша корова – и мы ее доим!
04 февраля 2022, 12:43

Генпрокуратура выявила наценки на продукты питания в 295%

Генпрокуратура опубликовала отчет о проверке цен на продукты питания в России. По итогам проверочных мероприятий было выявлено более полутора тысяч нарушений, к ответственности привлекли 600 должностных лиц

Генпрокуратура выявила наценки на продукты питания в 295%
Фото: m.123ru.net

Генпрокуратура опубликовала отчет о проверке цен на продукты питания в России. По итогам проверочных мероприятий было выявлено более полутора тысяч нарушений, к ответственности привлекли 600 должностных лиц.

В рамках мероприятий по сдерживанию цен на продукты прокуроры объявили две тысячи предостережений торговым организациям в Подмосковье, Архангельской области, Башкирии, Карелии и других регионах. В ведомстве отметили, что в некоторых случаях наценка на продукты питания составляла 295%.

В Москве, например, был выявлен факт продажи сахара по 81 рублю за килограмм вместо лимитированных 46 рублей. В Калужской области выявлено завышение цен на молочную продукцию и муку, а в Якутии - на крупы и яйца.

Материалы по теме
Власти потребуют от торговых сетей снизить наценку на социально значимые продукты питания
В Кызыле сотрудники полиции пришли к организатору митинга против роста цен
В республике Тува пройдет митинг против «бешеного роста цен»
Сейчас на главной
Общество
Прокуратура запросила реальные сроки для подростков по делу о подготовке взрыва здания ФСБ в игре Minecraft
Прокуратура Красноярского края запросила реальные сроки лишения свободы для подростков из Канска, которых обвиняют в намерении взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft
Верховный суд признал законным лишение водительских прав из-за приема корвалола
водительские права
Верховный суд признал законным лишение водительских прав из-за приема корвалола
Верховный суд России отклонил иск автомобилиста, которого лишили водительских прав из-за того, что он сел за руль после приема настойки корвалола
«Синдикат-100» обвинил власти в бездействии из-за угроз чеченских чиновников в адрес журналистов
СМИ
«Синдикат-100» обвинил власти в бездействии из-за угроз чеченских чиновников в адрес журналистов
Сообщество российских СМИ выразило солидарность с «Новой газетой» и телеканалом «Дождь» в связи с угрозами, которые поступают журналистам от руководства Чечни
Резонансный закон о Fan ID распространят на футболистов и тренеров
футбол
Резонансный закон о Fan ID распространят на футболистов и тренеров
Российский футбольный союз (РФС) предупредил команды Российской премьер-лиги о необходимости оформить Fan ID (паспорт болельщика) футболистам, тренерам и другим сотрудникам клубов
США заподозрили Россию в намерении придумать предлог для нападения на Украину
война на украине
США заподозрили Россию в намерении придумать предлог для нападения на Украину
Минобороны США заподозрило Россию в попытке сымитировать нападение украинской армии, чтобы получить предлог для вторжения на территорию Украины
Политика
Поездку главы Петербурга в Минск на бизнес-джете оценили в 5-6 млн рублей
Поездка губернатора Петербурга Александра Беглова в Минск и обратно обошлась бюджету города в 5-6 млн рублей. Чиновник воспользовался услугами международной компании «Sirius aero» и арендовал элитный самолёт Bombardier Challenger
Москва закрыла корпункт Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии
Russia Today
Москва закрыла корпункт Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии
Российские власти в качестве ответной меры на санкции против немецкого представительства телеканала RT DE закрыли корреспондентский пункт издания Deutsche Welle в Москве
Российский рубль оказался самый недооцененной валютой по «индексу бигмака»
валюта
Российский рубль оказался самый недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Специалисты установили, что один бигмак в кафе «Макдоналдс» в России стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (примерно 444 рубля). Для уравнения стоимости сэндвичей доллар в России должен стоить 23,24 рубля
Российские спортсмены получат за золотые медали Олимпиады-2022 по 4 млн рублей
Олимпиада-2022
Российские спортсмены получат за золотые медали Олимпиады-2022 по 4 млн рублей
Глава российского правительства Михаил Мишустин определил суммы вознаграждений спортсменов за призовые места на зимних Олимпийских Играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля
«Тяжелейшие условия труда и унизительная зарплата»
здравоохранение
«Тяжелейшие условия труда и унизительная зарплата»
Профсоюз медицинских работников «Действие» опубликовал открытое обращение 45 сотрудников отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, в котором они говорят о том, что им надоело терпеть тяжелейшие условия труда
Авторская колонка
Арест главного тюремного врача Москвы
За все время нахождения за решеткой я никому не желал тюрьмы. Пожалуй, впервые я выскажусь в противовес общему мнению уважаемых правозащитников, заступившихся за начальника больницы «Матросская тишина» Александра Кравченко
Шестун Александр
В списке побочных эффектов от прививки «Спутником V» появились остеоартрит и светобоязнь
вакцина от коронавируса
В списке побочных эффектов от прививки «Спутником V» появились остеоартрит и светобоязнь
В инструкции к российской вакцине против коронавируса «Спутник V» появились два новых побочных эффекта. Это остеоартрит и фотофобия
Минздрав начал проверку в коломенском перинатальном центре из-за голодовки медсестер
здравоохранение
Минздрав начал проверку в коломенском перинатальном центре из-за голодовки медсестер
Медсестры заявили, что если выдвинутые ими требования не будут выполнены, то каждые пять дней к голодовке будут присоединяться новые сотрудники
Политика
Наталью Поклонскую освободили от должности посла и назначили замглавы Россотрудничества
Президент Владимир Путин своим указом освободил экс-депутата Наталью Поклонскую от должности посла России в африканской республике Кабо-Верде
МВД возбудило дело по факту мошенничества при обеспечении поездов «Сапсан» интернетом
РЖД
МВД возбудило дело по факту мошенничества при обеспечении поездов «Сапсан» интернетом
МВД на основании материалов Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере
Глава Роспотребнадзора сообщила о выявлении новой разновидности штамма «омикрон»
undefined
Глава Роспотребнадзора сообщила о выявлении новой разновидности штамма «омикрон»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о распространении в России новой разновидности штамма коронавируса «омикрон». По данным на 2 февраля, специалисты зафиксировали более 200 случаев заражения этой мутацией
США перебросят тысячи своих военных в страны Восточной Европы
Россия и США
США перебросят тысячи своих военных в страны Восточной Европы
Президент США Джо Байден распорядился отправить две тысячи американских военных в Германию и Польшу. Еще около тысячи солдат, которые сейчас находятся в Германии, будут перенаправлены в Румынию
Германский медиарегулятор запретил вещание немецкой версии Russia Today
Russia Today
Германский медиарегулятор запретил вещание немецкой версии Russia Today
Комиссия по допуску и надзору за СМИ Германии запретила немецкоязычному телеканалу RT DE (относится к государственному телеканалу RT) вещание. Причиной такого решения стало отсутствие лицензии