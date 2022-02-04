04 февраля 2022, 12:27
В России за сутки коронавирусом заболели более 168 тысяч человек
В России за прошедшие сутки выявили 168 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 17 798 человек
Фото: 9111.ru
В России за прошедшие сутки выявили 168 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 17 798 человек.
Согласно статистике оперативного штаба, в результате осложнений скончались 682 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 25 019 заболевших, в Санкт-Петербурге - 21 832, в Московской области - 11 255.