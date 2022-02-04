Верховный суд признал законным лишение водительских прав из-за приема корвалола
ВС РФ рассматривал иск Евгения Соскова, которого лишили водительских прав после того, медицинское освидетельствование выявило в его крови следы фенобарбитала из группы барбитуратов
Верховный суд России отклонил иск автомобилиста, которого лишили водительских прав из-за того, что он сел за руль после приема настойки корвалола.
ВС РФ рассматривал иск Евгения Соскова, которого лишили водительских прав после того, медицинское освидетельствование выявило в его крови следы фенобарбитала из группы барбитуратов. Отметим также, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Соскова из-за того, что он не пропустил пешеходов.
Мужчина пытался оспорить в суде нормы проведения медосвидетельствования, указав, что они не учитывают цели приема психотропных веществ и размер их концентрации в момент исследования. При этом данные лекарственные средства могут использоваться в медицинских целях по назначению врача.
Верховный суд посчитал, что законодательство запрещает водителю садиться за руль «в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение».