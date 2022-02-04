«Синдикат-100» обвинил власти в бездействии из-за угроз чеченских чиновников в адрес журналистов
Сообщество российских СМИ «Синдикат-100» выразило солидарность с «Новой газетой» и телеканалом «Дождь» (признан иностранным агентом) в связи с угрозами, которые поступают журналистам от руководства Чечни
Сообщество российских СМИ «Синдикат-100» выразило солидарность с «Новой газетой» и телеканалом «Дождь» (признан иностранным агентом) в связи с угрозами, которые поступают журналистам от руководства Чечни из-за истории с похищением жены экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.
«Синдикат-100» в своем обращении выражает возмущение бездействием федеральных властей и правоохранительных органов хотя последние в иных случаях демонстрируют «завидную оперативность».
Журналисты напомнили, что высшее руководство страны регулярно говорит о необходимости соблюдать российские законы, однако вот на главу Чечни Рамзана Кадырова, его соратников и подчиненных это требование не распространяется.
«Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данном случае», — заявили в «Синдикате».
Отметим, что федеральные власти и правоохранительные органы никак не отреагировали на обвинения в адрес журналистов в терроризме, а также на угрозы чеченских чиновников и силовиков найти и «отрезать головы» семье Янгулбаевых.