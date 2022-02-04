Телеканал «Грозный» показал в сюжете про Янгулбаевых их похищенного родственника
Экс-сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев прокомментировал сюжет на телеканале ЧГТРК «Грозный», в котором родственники угрожают семье Янгулбаевых
Экс-сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев прокомментировал сюжет на телеканале ЧГТРК «Грозный», в котором родственники угрожают семье Янгулбаевых. Так, представители тейпа Келой, к которому относится семья правозащитника, высказывают проклятья в их адрес, а его дядя угрожает убийством брату Ибрагиму.
Абубакар Янгулбаев написал в Twitter, что его дядю Сайд-Эмина, который обещает «настигнуть и убить» своего племянника Ибрагима Янгулбаева «раньше других», похитили в прошлом году. До выхода в эфир этого сюжета о мужчине не было неизвестно ничего.
Правозащитник отметил, что «ему радостно» от новости, что его дядя Сайд-Эмин жив.
«Я знаю, что он не отречется от меня, так же, как и я — от него. Мы все любим и уважаем друг друга, и в сказанное в том видео я не верю», — добавил Абубакар Янгулбаев.
Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил семью бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева «террористами», а депутат Госдумы от региона Адам Делимханов пообещал отрезать им головы. Накануне в Грозном прошел массовый митинг, участники которого жгли плакаты с фотографиями Янгулбаевых, а по местному телеканалу показали сюжет, в котором родственники высказывают проклятья в адрес семьи экс-судьи. Сайди Янгулбаева также лишили статуса федерального судьи в отставке и неприкосновенности.