04 февраля 2022, 10:44
В Москве ковидным пациентам перестали делать повторный ПЦР-тест для закрытия карантина
В Москве перестали делать повторный ПЦР-тест ковидным пациентам после выздоровления. Теперь карантин закрывается автоматически. Ранее переболевшие не могли прервать карантин до получения отрицательного результата теста
Фото: siktivkar.bezformata.com
В Москве перестали делать повторный ПЦР-тест ковидным пациентам после выздоровления. Теперь карантин закрывается автоматически. Ранее переболевшие не могли прервать карантин до получения отрицательного результата теста.
Врачи поликлиник рассказали РБК, что контрольный мазок для ПЦР-тестирования через 14 дней карантина для заболевших COVID-19 перестали брать с января 2022 года.
Сейчас карантин закрывают сразу после выздоровления, а пациент получает QR-код на портале «Госуслуг».