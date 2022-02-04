Государство вернуло россиянам миллиард рублей в виде туристического кешбэка
Российским туристам вернули миллиард рублей в виде кешбэка в рамках программы стимулирования внутреннего туризма. Глава Ростуризма Зарина Догузова эта сумма является рекордной
Российским туристам вернули миллиард рублей в виде кешбэка в рамках программы стимулирования внутреннего туризма. Глава Ростуризма Зарина Догузова эта сумма является рекордной.
Чиновница в беседе с «Известиями» сообщила, что программа туристического кешбэка, который можно получить за покупку путевок по России, пользуется у граждан большой популярностью.
«Программа пользуется огромной популярностью, динамика в разы выше, чем на предыдущих этапах — и это несмотря на низкий сезон», — отметила глава Ростуризма.
Зарина Догузова отметила, что только за первые две недели этой программой успели воспользоваться 200 тысяч человек, которые приобрели путевки или проживание в российских отелях на 5 млрд рублей.
В Ростуризме также призвали граждан заранее приобретать путевки на российские курорты, так как «количество "кешбэков" ограничено».