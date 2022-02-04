04 февраля 2022, 08:56
Власти потребуют от торговых сетей снизить наценку на социально значимые продукты питания
Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направят торговым сетям рекомендацию снизить наценки на часть социально значимых продуктов до 5%
Фото: tut-magaz.ru
Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направят торговым сетям рекомендацию снизить наценки на часть социально значимых продуктов до 5%.
Такая мера обсуждалась 3 февраля на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сообщает «КоммерсантЪ».
В список социально значимых продуктов питания входят свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.
Снижение наценки сделает социально значимые товары более доступными для граждан в условиях инфляции.