В Приморье отменили все мероприятия для детей из-за «омикрона»
Власти Приморского края сообщили об отмене массовых мероприятий для детей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Исключение сделано только для мероприятий внутри одного школьного класса
Власти Приморского края сообщили об отмене массовых мероприятий для детей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Исключение сделано только для мероприятий, которые проводятся в образовательных учреждениях.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что в рамках усиления санитарного контроля запрещается проведение любых мероприятий, которые предполагают скопления детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в образовательных организациях.
Школам предписано приостановить учебный процесс, если заболеваемость коронавирусом, ОРВИ и гриппом по учебному учреждению составляет 20%.
В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил на входе в школу измерять температуру у детей.
Власти региона отметили, что за январь рост заболевания COVID-19 в крае увеличился на 56,3%. При этом рост заболеваемости среди детей за неделю составил 94,4%.
Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретили посещать все общественные места из-за высоких темпов распространения штамма «омикрон».