Резонансный закон о Fan ID распространят на футболистов и тренеров
Российский футбольный союз (РФС) предупредил команды Российской премьер-лиги о необходимости оформить Fan ID (паспорт болельщика) футболистам, тренерам и другим сотрудникам клубов
Российский футбольный союз (РФС) предупредил команды Российской премьер-лиги о необходимости оформить Fan ID (паспорт болельщика) футболистам, тренерам и другим сотрудникам клубов. Без «паспорта болельщика» их участие в матчах будет невозможным.
Представитель РФС официально подтвердил данную информацию агентству ТАСС. При этом в союзе необходимость оформления паспорта Fan ID для футболистов и тренеров назвали «потенциальной».
Напомним, что закон о Fan ID должен полностью вступить в силу в июне 2022 года. С этого периода посещение спортивных мероприятий без паспорта болельщика будет невозможным.
Против нововведения выступают многие российские болельщики. Фанаты уже 13 футбольных клубов объявили бойкот матчам на стадионах в случае введения Fan ID, так как считают, что власти таким образом хотят устроить «цифровой концлагерь».