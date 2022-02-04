04 февраля 2022, 03:29
У шестерых игроков олимпийской сборной России по хоккею выявили коронавирус
Накануне открытия зимней Олимпиады в Пекине шесть игроков российской сборной по хоккею сдали положительные ПЦР-тесты на коронавиру
Фото: tnaneve.spb.ru
Накануне открытия зимней Олимпиады в Пекине шесть игроков российской сборной по хоккею сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что при прилету в Китай коронавирус выявили у Дмитрия Шугалева, Кирилла Марченко и еще четверых хоккеистов.
Пресс-атташе национальной сборной Александр Бедарев сообщил, что официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации будет дан позднее.
COVID-19 также был выявлен у трех членов сборной России по бобслею и скелетону.