04 февраля 2022, 02:40
США заподозрили Россию в намерении придумать предлог для нападения на Украину
Минобороны США заподозрило Россию в попытке сымитировать нападение украинской армии, чтобы получить предлог для вторжения на территорию Украины
Фото: sharij.net
Минобороны США заподозрило Россию в попытке сымитировать нападение украинской армии, чтобы получить предлог для вторжения на территорию Украины.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва может задействовать актеров для того, чтобы создать фейковое видео нападения.
«У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красночный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных районов», - заявил американский чиновник, слова которого приводит AFP.
Российские власти обвинения в свой адрес отвергли и заявили, что никогда не занимались подобными провокациями.