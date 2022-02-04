04 февраля 2022, 02:05
Журналистам Deutsche Welle запретили вход в Госдуму по распоряжению Вячеслава Володина
Журналистам российского корпункта немецкого издания Deutsche Welle запретили допуск в Государственную думу. Сотрудникам редакции отказано в ответ на запрет вещания в Германии представительства Russia Today - RT DE
Фото: lgspb.ru
Журналистам российского корпункта немецкого издания Deutsche Welle запретили допуск в Государственную думу. Сотрудникам редакции отказано в ответ на запрет вещания в Германии представительства Russia Today - RT DE.
Журналистов Deutsche Welle перестанут пускать в Госдуму по личному распоряжению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Ранее российские власти в качестве ответной меры на прекращение вещания RT DE в Германии закрыли российский корпункт Deutsche Welle и аннулировали аккредитацию журналистов издания. Также DW и его сотрудников могут объявить иностранными агентами.