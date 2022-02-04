Журналистка «Новой газеты» уехала из России из-за угроз со стороны властей Чечни
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которую глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористкой, уехала из России. Решение журналистки связано с угрозами в ее адрес со стороны чеченских властей
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которую глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористкой, уехала из России. Решение журналистки связано с угрозами в ее адрес со стороны чеченских властей.
««На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится», — сообщила Елена Милашина «Дождю» (издание признано иностранным агентом).
«[Депутат Госдумы Адам] Делимханов очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — добавила журналистка «Новой».
Напомним, что чеченские власти ополчились на Елену Милашину еще после выхода статьи в «Новой газете» о преследовании в республике представителей секс-меньшинств. В конце января Рамзан Кадыров назвал журналистку и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина террористами из-за их поддержки похищенной чеченскими силовиками супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.