Французские власти заподозрили RT France в неправильном освещении протестов «желтых жилетов»
Французский медиарегулятор Arcom инициировал расследование в отношении телеканала RT France (принадлежит российскому госканалу Russia Today) из-за жалоб на недостатки в освещении протестов «Желтых жилетов»
Французский медиарегулятор Arcom инициировал расследование в отношении телеканала RT France (принадлежит российскому госканалу Russia Today) из-за жалоб на недостатки в освещении протестов «Желтых жилетов», а также событий в Сирии и Центральноафриканской республики.
Главный редактор RT France Ксения Федорова сообщила, что «на фоне событий в Германии Франция, видимо, решила не отставать в своем давлении на RT».
Во французской редакции российского телеканала также сообщили, что о проверке они узнали из СМИ, а власти их об этом не предупреждали.
Проверку, якобы инициированную по жалобам неких «ассоциаций», в RT France назвали «самой настоящей цензурой».
Напомним, что ранее германский медиарегулятор прекратил вещание RT DE из-за отсутствия у телеканала лицензии. В ответ Москва закрыла корреспондентский пункт Deutsche Welle в России и аннулировала аккредитации журналистов издания.