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04 февраля 2022, 01:02

Французские власти заподозрили RT France в неправильном освещении протестов «желтых жилетов»

Французский медиарегулятор Arcom инициировал расследование в отношении телеканала RT France (принадлежит российскому госканалу Russia Today) из-за жалоб на недостатки в освещении протестов «Желтых жилетов»

Французские власти заподозрили RT France в неправильном освещении протестов «желтых жилетов»
Фото: dz.civico.ru

Французский медиарегулятор Arcom инициировал расследование в отношении телеканала RT France (принадлежит российскому госканалу Russia Today) из-за жалоб на недостатки в освещении протестов «Желтых жилетов», а также событий в Сирии и Центральноафриканской республики.

Главный редактор RT France Ксения Федорова сообщила, что «на фоне событий в Германии Франция, видимо, решила не отставать в своем давлении на RT».

Во французской редакции российского телеканала также сообщили, что о проверке они узнали из СМИ, а власти их об этом не предупреждали.

Проверку, якобы инициированную по жалобам неких «ассоциаций», в RT France назвали «самой настоящей цензурой».

Напомним, что ранее германский медиарегулятор прекратил вещание RT DE из-за отсутствия у телеканала лицензии. В ответ Москва закрыла корреспондентский пункт Deutsche Welle в России и аннулировала аккредитации журналистов издания.

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