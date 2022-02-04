ЕС будет выдавать ковид-паспорта гражданам, привитым непризнанными в Европе вакцинами
Власти Евросоюза заявили о выдаче ковид-паспортов гражданам, которые были привиты от коронавируса вакцинами, не зарегистрированными в ЕС, но получили бустерную дозу разрешенного в Европе препарата
Власти Евросоюза заявили о выдаче ковид-паспортов гражданам, которые были привиты от коронавируса вакцинами, не зарегистрированными в ЕС, но получили бустерную дозу разрешенного в Европе препарата.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что обычно в сертификате о вакцинации указывается только последняя доза, поэтому те, кто вакцинирован российскими или китайскими препаратами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в ЕС, могут получить европейский COVID-сертификат. Такой документ облегчит им поездки по Европе, сообщает ТАСС.
Кроме того, европейские власти рассматривают вопрос о выдаче ковид-паспортов участникам клинических испытаний вакцин, а также на основании результатов тестов на антитела.
Напомним, что российские власти обещали с 1 февраля 2022 года выдавать QR-коды на основании справок о наличии антител к коронавирусу, однако так и не подготовили необходимые изменения.