Поездку главы Петербурга в Минск на бизнес-джете оценили в 5-6 млн рублей
Поездка губернатора Петербурга Александра Беглова в Минск и обратно обошлась бюджету города в 5-6 млн рублей. Чиновник воспользовался услугами международной компании «Sirius aero» и арендовал элитный самолёт Bombardier Challenger
Поездка губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Минск и обратно обошлась бюджету города в 5-6 млн рублей.
Чиновник воспользовался услугами международной компании «Sirius aero» и арендовал элитный самолёт Bombardier Challenger CRJ-200LR (номер VP-BBA), сообщает телеграм-канал «Компромат Групп».
Стоимость полета по маршруту Петербург-Минск-Петербург на бизнес-джете Bombardier Challenger CRJ-200LR оценивается в в 60-70 тысяч евро (5-6 млн рублей). Борт рассчитан на 14 посадочных мест, а кресла отделаны под черное дерево. VIP-пассажиры также могут воспользоваться во время полета ванной комнатой и удобным спальным местом.
Глава Петербурга Александр Беглов приезжал в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний встретил губернатора вопросами «Не замерзли? Снегом забросало?». Отметим, что тема снега, а особенно его уборки, для жителей северной столицы России является одной из наиболее острой этой зимой. Городские службы не справляются с уборкой и вывозом снега, а местным жителям приходится на свои деньги нанимать снегоуборщики.